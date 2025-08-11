A Taino il “Giardino di Fred” con l’esperienza immersiva Ecotonos di Irina Solinas

Un pomeriggio tra yoga, musica e natura sulle sponde del Lago Maggiore. Lunedì 11 agosto, in una villa privata di Taino, il festival Il Giardino di Fred accoglie il terzo appuntamento della sua rassegna con “Ecotons” full experience, progetto ideato e condotto dalla violoncellista di fama internazionale Irina Solinas.

Arte, benessere e convivialità

Nato da un’idea di Op.64_Solocanto, Il Giardino di Fred trasforma spazi domestici in palcoscenici, abbattendo le distanze tra pubblico e artisti. Dopo il monologo su Mia Martini firmato Aldo Nove e interpretato da Erika Urban e lo spettacolo di circo contemporaneo con Julius Bitterling del Cirque du Soleil, la rassegna propone ora un incontro in cui musica, pratiche olistiche e attenzione all’ambiente si fondono.

Il percorso di Ecotonos

Irina Solinas, ambasciatrice europea del Silk Road Project di Yo-Yo Ma, porta a Taino il suo format originale che esplora il legame tra suono e natura. La giornata si apre con una sessione di Hatha Yoga accompagnata dalle sonorità dell’Handpan, prosegue con una EcoJam Session aperta a creativi di ogni disciplina e culmina con un concerto sull’acqua dove violoncello, viola da gamba, elettronica e registrazioni ambientali si intrecciano in un’esperienza immersiva.

Programma di lunedì 11 agosto

Ore 16:00 – Hatha Yoga con Handpan

Ore 18:00 – EcoJam Session per artisti e appassionati

Ore 19:30 – Aperitivo e Solo Show sull’acqua

Informazioni e tariffe

L’accesso è riservato ai soci Op.64 (tessera €5). Le attività hanno costi singoli da €10 a €15, mentre la Full Experience(tutte le attività più drink) è proposta a €25.