A Varese un luglio “fresco“ dopo un giugno bollente: l’eccezione che conferma la regola

Dopo un giugno bollente – secondo mese di giugno più caldo mai registrato – luglio 2025 ha mostrato una faccia più mite. Secondo i dati diffusi dal Centro Geofisico Prealpino, la temperatura media a Varese è stata di 23,8°C, ovvero 0,3°C inferiore alla media trentennale 1991-2020. Una parentesi di frescura quindi, in un contesto climatico che però continua a mostrare segnali di riscaldamento.

Il grafico disponibile sulla pagina Fb dell’Osservatorio mostra chiaramente l’andamento delle temperature medie di luglio a Varese dal 1966 ad oggi: la linea nera di tendenza è in costante crescita, evidenziando un aumento pluridecennale delle temperature. Le oscillazioni da un anno all’altro sono legate alla presenza o meno di ondate di calore, spesso dovute all’espansione dell’alta pressione nordafricana fino alle Alpi. Quando ciò non accade, il mese è segnato da frequenti temporali e temperature più contenute, come accaduto nella terza decade di luglio 2025.

Sul piano delle precipitazioni, i dati annuali mostrano una forte variabilità, ma il mese appena concluso si colloca nella media.

Il messaggio resta chiaro: anche se luglio ha dato una tregua, il cambiamento climatico prosegue, ed è ben documentato dai dati raccolti e analizzati nel tempo dal Centro Geofisico Prealpino.

(foto: Jean Pierre Naso su Oggi nel Varesotto)