A Vedano Olona un nuovo tratto di ciclabile per entrare in sicurezza nel Parco Pineta

Più sicurezza per pedoni e ciclisti e un nuovo accesso al Parco Pineta. Sono in corso a Vedano Olona i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale, prolungamento di quella che costeggia interamente via Nino Bixio.

Galleria fotografica Il cantiere della ciclopedonale a Vedano Olona 4 di 6

Un tratto breve, poche centinaia di metri, ma strategico. Oltre a prolungare la ciclopedonale esistente, infatti, l’opera permetterà di mettere in sicurezza la curva alla rotonda sulla Sp 65 (tra via Bixio, via San Siro e via don Monza), particolarmente pericolosa soprattutto di sera per chi transita a piedi o in bicicletta.

Con il nuovo tratto di ciclopedonale si crea anche un nuovo accesso protetto al Parco Pineta. la pista infatti permetterà di raggiungere direttamente l’imbocco del “Sentiero tematico delle rane“, un percorso di grande fascino, molto frequentato, che conduce all’area picnic di fianco allo stagno di San Siro, dedicato alle zone umide ed ai suoi abitanti. Sentiero che permette poi di raggiungere il più lungo sentiero LungoParco che costeggia interamente la superficie del parco regionale e collega tutti i sentieri.

L’intervento è un progetto dell’Amministrazione comunale di Vedano Olona, deliberato nel mese di dicembre per un importo di 75mila euro, finanziati in parte con fondi propri e in parte con i fondi redistribuiti dal Distretto del Commercio nell’ambito degli interventi per la valorizzazione e l’attrattività dei paesi che fanno parte del Distretto.