A Verbania la “Notte bianca” porta musica, cinema e una pedalata tra le strade della città
Dalla pedalata serale alle prime luci dell’alba, Piazza Garibaldi si anima per una notte ricca di spettacoli, musica e momenti di benessere per un evento che unisce sport, divertimento e voglia di stare insieme
La magia di una notte intera da vivere all’aperto, tra il Lago Maggiore e il centro storico. A Verbania tra sabato 9 e domenica 10 agosto arriva la “Notte bianca” in Piazza Garibaldi, sul lungolago di Pallanza. Si comincia alla sera con l’arrivo della Pedalata delle stelle, dopodiché comincia un ricco programma che accompagna i partecipanti per tutta la notte fino al mattino successivo.
Pedalata al chiaro di luna
L’appuntamento è alle 17.30 con il ritrovo dei ciclisti pronti a partire per una pedalata sotto le stelle. La partenza è fissata per le 18:00 e apre ufficialmente la lunga notte di eventi.
Spettacoli, musica e divertimento
Dalle 20.00 alle 23.00 le vie del centro sono animate da artisti di strada itineranti, seguiti dal DJ set di DJ Jordan (anni ’90/’00) dalle 20.30 alle 22.00. A seguire, dalle 22.00 a mezzanotte, il palco è per la live band 7S8. La notte prosegue con DJ Commissario, sulle note degli anni ’70, ’80 e ’90 fino alle 02.00.
Cinema sotto le stelle e relax notturno
Dalle 2:00 è in programma la proiezione del film La febbre del sabato sera, per poi passare, alle 05.30, a un’ora di meditazione sotto la luna e sessione di yoga guidata da Viola Emanuelli.
Alba in armonia e colazione in piazza
Alle 6:30 è il turno della meditazione all’alba con campane tibetane insieme a Silvio La Cava, a cura del Centro Kunpen Lama Gangchen.
Dalle 6:45 Piazza e Vila offrono la colazione a tutti i presenti, mentre dalle 7:30 alle 8:30 l’Associazione Stammi Bene condurrà una sessione di risveglio muscolare per salutare la nuova giornata con energia.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.