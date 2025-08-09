A Verbania la “Notte bianca” porta musica, cinema e una pedalata tra le strade della città

La magia di una notte intera da vivere all’aperto, tra il Lago Maggiore e il centro storico. A Verbania tra sabato 9 e domenica 10 agosto arriva la “Notte bianca” in Piazza Garibaldi, sul lungolago di Pallanza. Si comincia alla sera con l’arrivo della Pedalata delle stelle, dopodiché comincia un ricco programma che accompagna i partecipanti per tutta la notte fino al mattino successivo.

Pedalata al chiaro di luna

L’appuntamento è alle 17.30 con il ritrovo dei ciclisti pronti a partire per una pedalata sotto le stelle. La partenza è fissata per le 18:00 e apre ufficialmente la lunga notte di eventi.

Spettacoli, musica e divertimento

Dalle 20.00 alle 23.00 le vie del centro sono animate da artisti di strada itineranti, seguiti dal DJ set di DJ Jordan (anni ’90/’00) dalle 20.30 alle 22.00. A seguire, dalle 22.00 a mezzanotte, il palco è per la live band 7S8. La notte prosegue con DJ Commissario, sulle note degli anni ’70, ’80 e ’90 fino alle 02.00.

Cinema sotto le stelle e relax notturno

Dalle 2:00 è in programma la proiezione del film La febbre del sabato sera, per poi passare, alle 05.30, a un’ora di meditazione sotto la luna e sessione di yoga guidata da Viola Emanuelli.

Alba in armonia e colazione in piazza

Alle 6:30 è il turno della meditazione all’alba con campane tibetane insieme a Silvio La Cava, a cura del Centro Kunpen Lama Gangchen.

Dalle 6:45 Piazza e Vila offrono la colazione a tutti i presenti, mentre dalle 7:30 alle 8:30 l’Associazione Stammi Bene condurrà una sessione di risveglio muscolare per salutare la nuova giornata con energia.