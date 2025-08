A Vergiate una marcia per la pace nel giorno dell’anniversario di Hiroshima

Un cammino silenzioso per dire basta alla guerra. Mercoledì 6 agosto 2025, in occasione dell’anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, la Comunità Pastorale di Vergiate invita cittadini e fedeli a partecipare a un momento di preghiera e riflessione per la pace.

L’appuntamento e il percorso

L’incontro è fissato per le 20.30 davanti al mausoleo dei caduti della Seconda guerra mondiale, al Villaggio del Fanciullo di Vergiate. Da lì i partecipanti si muoveranno insieme verso la chiesetta di San Gallo, in un percorso che vuole unire memoria e impegno civile.

Campanelle per rompere il silenzio

L’iniziativa prevede che i partecipanti portino con sé piccole campanelle: il loro suono accompagnerà il cammino, spezzando simbolicamente il silenzio e facendo sentire la voce di chi invoca pace.

Un messaggio per il mondo

«Rompiamo il silenzio e invochiamo la pace a Gaza, in Ucraina e in tutto il mondo» – spiegano dalla Comunità Pastorale – «Un gesto semplice ma carico di significato, per ricordare le vittime delle guerre di ieri e di oggi e chiedere un futuro senza conflitti».