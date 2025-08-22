Abbonamenti Openjobmetis, si riparte da quota 2000. A settembre l’ultima fase

Riparte da – circa – quota 2mila tessere la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese che dal 1° settembre vivrà la sua ultima fase. Un dato – quello dei tifosi che ha già il “biglietto stagionale” – considerato buono dalla società che, rispetto all’anno scorso, indica un 7% in più e che pensa di completare l’estate con un nuovo picco di adesioni. Al roster della Openjobmetis del resto manca ancora un tassello, quello della guardia titolare: se il nome stuzzicherà la tifoseria è prevedibile che gli abbonamenti possano aumentare di parecchie decine.

Da qui a inizio settembre i tifosi possono abbonarsi online con i prezzi scontati previsti per la prima parte; dal 1° settembre (0nline) o dall’8 settembre (botteghino) invece i vecchi abbonati avranno comunque uno sconto che però sarà minore rispetto a chi ha sottoscritto la tessera nei primi mesi.

I botteghini di Masnago saranno aperti da lunedì 8 a venerdì 12 tra le 17 e le 20, e sabato 13 (ultimo giorno) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. I prezzi sono riportati nella tabella sottostante.

BIGLIETTO NOMINALE: LE INFORMAZIONI

La recente entrata in vigore anche per il basket della normativa sul biglietto nominale – come già avviene nel calcio – interessa ovviamente anche i tifosi della Pallacanestro Varese. La norma però è divenuta effettiva dopo l’avvio della campagna abbonamenti, quindi per questa stagione sarà ancora possibile entrare al palazzetto usando una tessera appartenente a un’altra persona (chiaramente a parità di condizioni: chi ha un abbonamento under non può cederlo a una persona senior…).

Diversa è la situazione dei biglietti: per assistere alle partite servirà il biglietto che riporta il proprio nome. Pallacanestro Varese adotterà la possibilità del cambio di nominativo da effettuarsi entro le 10 del mattino del giorno della partita; per i tifosi in trasferta il limite sarà fissato alle 19 del giorno precedente. Sul sito ufficiale sarà possibile effettuare questa procedura senza sovrapprezzi come invece avviene per alcuni club calcistici.

OPENJOBMETIS – BERGAMO: I PREZZI

La società intanto ha diramato le informazioni per la amichevole di mercoledì 3 settembre che si disputerà alla Itelyum Arena. Di fronte ai biancorossi – dalle ore 19 – ci sarà la Gruppo Mascio Bergamo che milita in A2. L’ingresso costerà 5 euro (senza distinzione di settori) per tutti gli abbonati e per i giovani tifosi under 18; il prezzo intero per gli altri spettatori sarà di 10 euro. I biglietti saranno venduti anche online. Quella con Bergamo sarà la seconda partita stagionale, preceduta da un test a porte chiuse con il SAM Massagno (Svizzera) al Campus.