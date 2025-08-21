Agesp Energia amplia l’orario dello sportello di Busto Arsizio

Dal 1° settembre lo sportello Agesp Energia di Busto Arsizio riaprirà con un nuovo orario, più esteso rispetto a quello precedente, per venire incontro alle esigenze dei cittadini. L’ufficio di via Alberto da Giussano 8 sarà infatti accessibile:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16

il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Una decisione che va nella direzione di una maggiore vicinanza alla clientela, come spiega l’amministratore delegato di Agesp Energia, Emanuele Degni: «Stare sul territorio per una realtà come la nostra significa mantenere al centro i bisogni delle comunità locali, ampliando e migliorando costantemente i servizi».

Un servizio più accessibile

L’ampliamento degli orari si inserisce in una strategia più ampia che mira a potenziare tutti i canali di contatto tra l’azienda e l’utenza, valorizzando il digitale ma senza trascurare l’importanza del rapporto diretto in presenza.

«Estendere l’orario significa andare incontro alle esigenze della clientela e dei cittadini – sottolinea Degni – che nei nostri sportelli trovano le risposte e i chiarimenti su bollette e fornitura. Non solo. Lo sportello resta un prezioso punto di riferimento per orizzontarsi in un mercato complesso, per raccogliere le soluzioni e i consigli giusti all’insegna del risparmio e del risparmio ambientale».