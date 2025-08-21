Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Agesp Energia amplia l’orario dello sportello di Busto Arsizio

Dal primo settembre lo sportello di via Alberto da Giussano sarà accessibile anche il sabato mattina e con orari continuati durante la settimana

Busto Arsizio - sede Agesp

Dal 1° settembre lo sportello Agesp Energia di Busto Arsizio riaprirà con un nuovo orario, più esteso rispetto a quello precedente, per venire incontro alle esigenze dei cittadini. L’ufficio di via Alberto da Giussano 8 sarà infatti accessibile:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16

il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Una decisione che va nella direzione di una maggiore vicinanza alla clientela, come spiega l’amministratore delegato di Agesp Energia, Emanuele Degni: «Stare sul territorio per una realtà come la nostra significa mantenere al centro i bisogni delle comunità locali, ampliando e migliorando costantemente i servizi».

Un servizio più accessibile

L’ampliamento degli orari si inserisce in una strategia più ampia che mira a potenziare tutti i canali di contatto tra l’azienda e l’utenza, valorizzando il digitale ma senza trascurare l’importanza del rapporto diretto in presenza.

«Estendere l’orario significa andare incontro alle esigenze della clientela e dei cittadini – sottolinea Degni – che nei nostri sportelli trovano le risposte e i chiarimenti su bollette e fornitura. Non solo. Lo sportello resta un prezioso punto di riferimento per orizzontarsi in un mercato complesso, per raccogliere le soluzioni e i consigli giusti all’insegna del risparmio e del risparmio ambientale».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.