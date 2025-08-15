Agosto al Lake Museum: arte, natura e teatro a Cazzago Brabbia

Una giornata tra creatività, arte e divertimento immersi nella natura lacustre: è quanto propone “Agosto al Lake Museum”, l’iniziativa in programma domenica 17 agosto a Cazzago Brabbia, dalle 10.00 alle 19.00. Un evento pensato per tutte le età, che animerà la storica ghiacciaia del paese con installazioni artistiche, visite guidate e uno spettacolo teatrale conclusivo.

Una ghiacciaia trasformata in acquario immaginario

L’appuntamento si apre alle 10.00 presso la ghiacciaia con l’apertura del “Fantacquario”, un’installazione che unisce arte e immaginazione, realizzata da Chicco Colombo. L’artista sarà protagonista della mostra “Ascoltare i pesci”, un viaggio visivo e poetico tra creature acquatiche irreali, capace di affascinare grandi e piccoli.

Alla scoperta dei murales di Cazzago

Nel pomeriggio, alle 16.00, sempre con ritrovo alla ghiacciaia, è in programma una visita guidata ai murales del paese, realizzata dallo stesso Chicco Colombo. Un’occasione per riscoprire, attraverso il racconto diretto dell’artista, l’identità visiva e culturale che i murales raccontano sul borgo e sul suo legame con il lago.

Teatro per sorridere: Madama la Ghiacciaia

Alle 17.30 sarà Betty Colombo a chiudere la giornata con lo spettacolo “Madama la Ghiacciaia e altre… freddure”, un momento teatrale ironico e scanzonato pensato per coinvolgere famiglie, bambini e curiosi. Lo spettacolo è proposto in collaborazione con il Teatro dei Burattini di Varese.

Informazioni utili

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita. La manifestazione è parte della rassegna “Incontri al Lake Museum”, in programma anche nei giorni 10 e 24 agosto.

Per ulteriori dettagli e per prenotazioni è possibile contattare:

393 3315016

chiccocolombo@gmail.com