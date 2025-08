Agosto parte bagnato: mattina di grandine, sulla provincia di Varese previsto tempo instabile

Sveglia con vento e pioggia, in alcune zone addirittura grandine e strade allagate per il primo giorni di agosto che inaugura un mese sotto il segno dell’instabilità.

SITUAZIONE METEO

«Le correnti in quota scorrono intorno alla saccatura con minimo sulla Danimarca. Sulla regione Padano-Alpina si alternano masse d’aria stabile di origine Nord Atlantica e masse d’aria più instabile e umida provenienti da SW. Da venerdì atteso l’aumento dell’instabilità atmosferica e del rischio di rovesci e temporali. Nuovamente ben soleggiato e più caldo la prossima settimana».

Pe venerdì, dunque, dal centro geofisico prealpino prevedono In parte soleggiato al mattino. In seguito nuvolosità spesso estesa. Rovesci e temporali più probabili nel pomeriggio. Temperature massime in diminuzione. Per sabato: Nuvolosità estesa con rare schiarite. Possibili rovesci e temporali più probabili nel pomeriggio. Temperatura senza variazioni.

Domenica 3 agosto: soleggiato. Formazione di cumuli nel pomeriggio e forse locali rovesci in montagna. Temperature in lieve aumento. Lunedì 4: soleggiato e asciutto. Ventilato da Nord. Temperature senza variazioni.

L’ALLERTA REGIONALE

Per la giornata di venerdì primo di agosto è previsto un «aumento dell’instabilità sulla regione», spiegano dalla Protezione civile della Lombardia nel documento di allertamento per criticità ordinaria causata da temporali – allerta gialla.

«Le prime precipitazioni si potranno verificare già dal mattino per poi intensificarsi durante il giorno, ma saranno per lo più piogge locali a carattere di rovescio o temporale.

Il pericolo temporali riguarderà tutta la regione, ma sarà sul Varesotto e sulle Prealpi dove si potranno verificare i fenomeni maggiormente probabili al mattino, mentre la Pianura potrà essere interessata dal pomeriggio al momento con probabilità molto bassa. Le raffiche più intense di vento saranno quelle associate ai fenomeni temporaleschi».

PRiME PIOGGE GRANDINE AD AZZATE

I primi fenomeni sulla provincia di sono verificai a partir dalle 6.30 circa di venerdì con pioggie forti in alcune zone: nel Medio Verbano solo scrosci d’acqua intensi, mentre nella zona di Azzate, appena a Sud di Varese si sono verificate intense grandinate con strade allagate ma senza causare problemi: dal comando dei vigili del fuoco di Varese alle 7 di venerdì non sussistevano particolari problematiche legate e danni da maltempo e non si registravano uscite.