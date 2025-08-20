Al Multisala Impero di Varese torna “Cinevillaggio” con il film “I Roses”

Dopo la pausa estiva, torna a Varese la rassegna “Cinevillaggio”, l’appuntamento con il grande cinema a scopo benefico. Lunedì 15 settembre alle 20.30 il Multisala Impero ospita la proiezione di “I Roses”, il nuovo film diretto da Jay Roach con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del cinema di qualità e per chi vuole sostenere una buona causa: il ricavato della serata sarà infatti devoluto al Villaggio del Fanciullo di Morosolo.

Una coppia perfetta… all’apparenza

“I Roses” racconta la storia di Ivy e Theo, coppia all’apparenza perfetta: lei è interpretata da Olivia Colman, lui da Benedict Cumberbatch. Hanno una carriera brillante, un matrimonio invidiabile e una famiglia ideale. Ma dietro questa facciata si nasconde una realtà molto più complessa.

La crisi di Theo, che vede la propria carriera precipitare, si scontra con l’ascesa di Ivy, sempre più affermata e determinata. Tra ambizioni personali e tensioni represse, la loro relazione si trasforma in un campo di battaglia emotivo. Una narrazione intensa che indaga i limiti dell’equilibrio coniugale e l’ambiguità dei ruoli all’interno della coppia contemporanea.

Cinema e solidarietà

L’iniziativa è promossa dal Villaggio del Fanciullo di Morosolo, realtà attiva nel sostegno ai minori e alle famiglie. “Cinevillaggio” è ormai una tradizione consolidata per la città di Varese: unire cultura, intrattenimento e solidarietà è la chiave del suo successo.

Info e prenotazioni

La proiezione è in programma lunedì 15 settembre alle ore 20.30 al Multisala Impero di Varese.

Per prenotare è possibile contattare il numero 348-77.52.555.