Al Rock The Jungle a Varese sul palco ci sono gli Otr, Tormento e il collettivo Mofos

L’evento a San Fermo quest’anno è a tutto rap, al 7 settembre. Con un’anticipazione la domenica prima: un laboratorio musicale dedicato e la proiezione del film culto “L’odio” di Kassowitz

Domenica 7 settembre torna Rock The Jungle, l’evento variegato e vivace che mescola impegno sociale, musica di qualità, sport e buon cibo al Campo Sportivo di San Fermo a Varese, rigorosamente a ingresso libero.

L’idea nasce nel 2016 dal nucleo storico della squadra di football americano dei Gorillas, con l’intento di creare una festa che veicoli una raccolta fondi per dare l’occasione ai ragazzi con scarse possibilità economiche di sostenere le spese associative ed iscriversi

al team di questo gioco spettacolare. La mission dei Gorillas non è infatti meramente sportiva ma anche sociale, non è un caso che abbiano scelto come sede il quartiere popolare di San Fermo; attraverso lo sport di squadra vogliono avviare un percorso formativo, sociale, educativo oltre che dare ai giovanissimi del quartiere una sana valvola di sfogo che alleni il corpo ma anche la mente.

Come lo sport anche la musica è da sempre un fortissimo motore di aggregazione e dunque il passo è breve: nelle passate edizioni si sono esibiti infatti artisti del calibro di Frankie Hi NRG MC , Tre Allegri Ragazzi Morti, Tommy e gli Onesti Cittadini, e Cor Veleno che hanno attirato al campo di via Sette Termini migliaia di persone di ogni età.

Per l’edizione di quest’anno la direzione artistica è stata affidata all’associazione di promozione sociale Black & Blue che ha voluto, se possibile, ancor più guardare alla cultura e al linguaggio giovanile allestendo un cartellone che è una sorta di punto di incontro tra artisti emergenti e nomi storici della scena Hip Hop italiana.

Sul palco saliranno i giovani rappers e DJs della crew Big Bang Family + NX dalla Svizzera Italiana, seguiti dal collettivo Mofos dei tre varesotti Habanero, Don Pexo e Madd Paloma per condurre il pubblico verso il gran finale che vedrà prima la performance degli Otierre (gruppo considerato tra i più influenti del genere in Italia negli anni ’90) e l’esibizione del leggendario Tormento attivo dal 1994 con il gruppo Sottotono e reduce, tra le altre cose, dalla sua partecipazione al Festival di San Remo 2025.

Ma non è finita qui, perché se gli amanti del football americano e gli appassionati di musica non tarderanno ad affollare il campo sportivo, l’intenzione dei Gorillas è quella di coinvolgere a questa festa anche famiglie e cittadinanza e verrà allestito anche un ricco

stand gastronomico attivo tutto il giorno e curato dal Tu Mi Turbi di Varese.

È finita? No, non ancora, perché quest’anno per la prima volta ci sarà un’anteprima il 31 agosto ai Giardini Estensi di Varese con laboratori rap di Fabio Kaso, talk con artisti, esperti e giornalisti di Varesenews e, per finire, proiezione serale del film “L’Odio” in versione restaurata in collaborazione con Filmstudio 90 Aps.

PROGRAMMA

Domenica 31 Agosto 2025

Arena Giardini Estensi

Via Luigi Sacco, Varese

Ore 16:00 Apertura – Stand Dimostrativo dei GORILLAS Football Americano

Ore 16:30 Laboratorio RAP condotto da Fabio KASO

Ore 18:00 Incontro / Tavola Rotonda con artisti Hip Hop locali, scrittori, giornalisti (Marco

Tresca) condotto in collaborazione con Materia Spazio Libero VareseNews / BlackWorld

ingresso libero

Ore 21:00 Proiezione Film “L’Odio” (FR 1995) in collaborazione con Filmstudio 90 APS

Ingresso: Euro 3,50

Domenica 7 Settembre 2025

Campo “Jungle Filed”

Via Sette Termini, Varese

Ore 12.00 – Apertura stand gastronomico

Inizio Musica Live:

Ore 19.00 – Big Bang Family + NX (CH)

Ore 19.30 – MOFOS (Habanero + Don Pexo + Madd Paloma)

Ore 20.30 – OTIERRE

Ore 21.30 – TORMENTO

Ingresso libero