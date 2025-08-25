Varese News

Varese Laghi

Al via i corsi di Tai Chi Chuan con Varese Corsi: armonia e benessere in movimento

In arrivo nuovi corsi di Tai Chi Chuan adatti a tutti. Aperte le iscrizioni

Varese Corsi 2025

La nuova stagione di Varese Corsi si apre con una vasta offerta di corsi di Tai Chi Chuan, antica disciplina cinese che unisce movimento e meditazione, favorendo equilibrio, calma interiore e benessere psicofisico. Una pratica che, attraverso gesti lenti e fluidi, sviluppa coordinazione e consapevolezza corpo-mente, riducendo stress e ansia.

L’offerta di Tai Chi Chuan è varia e articolata: dai workshop introduttivi ai corsi base in diverse sedi e orari, fino agli appuntamenti avanzati per chi desidera approfondire la pratica con insegnanti qualificati:

Workshop di Tai Chi Chuan: sabato 27 settembre dalle 10:00 alle 12:00 presso l’Hub di Varese Corsi. Un incontro introduttivo per avvicinarsi ai principi fondamentali della disciplina. Attraverso movimenti lenti e respirazione consapevole, i partecipanti sperimenteranno le basi di una pratica adatta a tutti e senza limiti di età.

Tai Chi Chuan (Base)

Un percorso dedicato a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina: attraverso esercizi fluidi e consapevoli, il Tai Chi Chuan diventa un alleato prezioso per migliorare equilibrio e coordinazione, ridurre ansia e stress, ritrovando armonia e calma interiore.

Tai Chi Chuan (Avanzato): 12 lezioni da martedì 30 settembre dalle 20:30 alle 22:00 presso la palestra Garibaldi. Rivolto a chi ha già maturato esperienza di base, questo percorso permette di approfondire tecniche più complesse, affinare il respiro e la consapevolezza del movimento, accompagnati dall’esperienza dell’insegnante.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.