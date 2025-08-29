Varese News

Al via i lavori al sovrappasso sulla SS336 della Malpensa: chiusa un’uscita in direzione Busto Arsizio

Dal 1° settembre al 22 settembre saranno attivi i lavori di sistemazione del sovrappasso in corrispondenza della dogana Hupac lungo la SS336 della Malpensa

A partire da lunedì 1 settembre 2025 prenderanno il via i lavori di sistemazione del sovrappasso alla SS336 della Malpensa, in corrispondenza della dogana Hupac. L’intervento, previsto fino al 22 settembre, comporterà modifiche temporanee alla viabilità per chi arriva dall’aeroporto in direzione Busto Arsizio e Cassano Magnago.

Chiusura dell’uscita per Busto Arsizio e Cassano Magnago

Durante la prima fase dei lavori, che si svolgeranno nei soli giorni feriali, sarà chiusa l’ultima uscita utile verso Busto Arsizio, Cassano Magnago e la dogana Hupac per chi proviene da Malpensa. La limitazione sarà in vigore esclusivamente dal lunedì al venerdì, mentre nei weekend la circolazione resterà regolare.

Deviazione obbligata su Gallarate Est

Gli automobilisti in arrivo da Malpensa dovranno utilizzare in alternativa l’uscita precedente: SS33 del Sempione/Gallarate Est. Le deviazioni necessarie saranno segnalate lungo il percorso, come indicato anche nella segnaletica temporanea e nella documentazione tecnica allegata (Tavola 3).

Obiettivo: sicurezza e manutenzione

L’intervento si inserisce in un piano di manutenzione della viabilità strategica nell’area di Malpensa, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e funzionalità al nodo infrastrutturale che collega l’aeroporto con l’autostrada e le direttrici locali.

