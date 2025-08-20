Al via il nuovo corso del Comitato di Varese della Croce Rossa per diventare volontari

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese organizza un nuovo corso di formazione per volontari, aperto a chi desidera mettersi al servizio della comunità.

La serata di presentazione si terrà lunedì 8 settembre alle ore 21 nella sede CRI di via J.H. Dunant 2, a Varese. L’incontro è gratuito e non vincolante, pensato per illustrare attività e valori dell’associazione.

Il corso inizierà ufficialmente lunedì 22 settembre ed è aperto a chi ha almeno 14 anni, cittadinanza italiana o permesso di soggiorno regolare.

Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione alla serata sono disponibili sul sito www.crivarese.it, dove è anche possibile scaricare la locandina con QR code per registrarsi.

«Ti aspettiamo per costruire insieme un percorso fatto di umanità, azione e condivisione» – è l’invito del Comitato CRI di Varese.