Varese News

Salute

Al via il nuovo corso del Comitato di Varese della Croce Rossa per diventare volontari

La serata di presentazione si terrà lunedì 8 settembre alle ore 21 nella sede CRI di via J.H. Dunant 2

croce rossa

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese organizza un nuovo corso di formazione per volontari, aperto a chi desidera mettersi al servizio della comunità.

La serata di presentazione si terrà lunedì 8 settembre alle ore 21 nella sede CRI di via J.H. Dunant 2, a Varese. L’incontro è gratuito e non vincolante, pensato per illustrare attività e valori dell’associazione.

Il corso inizierà ufficialmente lunedì 22 settembre ed è aperto a chi ha almeno 14 anni, cittadinanza italiana o permesso di soggiorno regolare.

Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione alla serata sono disponibili sul sito www.crivarese.it, dove è anche possibile scaricare la locandina con QR code per registrarsi.

«Ti aspettiamo per costruire insieme un percorso fatto di umanità, azione e condivisione» – è l’invito del Comitato CRI di Varese.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.