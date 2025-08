Albizzate ha un nuovo vigile, il sindaco al lavoro per il progetto “cittadini-osservatori” per la sicurezza

Il Comune di Albizzate ha da oggi rafforzato la sua polizia locale con l’ingresso di un nuovo vigile, Roberto Rovati dando così vita ad una fase sperimentale che vedrà la presenza di tre vigili sul territorio.

«Questa scelta – spiega il sindaco Mirko Zorzo – mira a potenziare i controlli, migliorare la sorveglianza e garantire maggiore sicurezza per i cittadini. Grazie a questa nuova figura, saranno possibili anche pattugliamenti serali, sempre in collaborazione con le forze dell’ordine locali, come i carabinieri».

Il sindaco di Albizzate ha sottolineato che la presenza di una divisa in più nelle strade del paese contribuirà a trasmettere un senso di maggiore tranquillità alla popolazione, soprattutto in un periodo segnato da problematiche legate al disturbo della quiete pubblica e a furti, sia nei centri di aggregazione che in abitazioni private.

L’idea di istituire gli “osservatori” per la sicurezza

Parallelamente, il Comune di Albizzate sta progettando un’altra iniziativa in ambito di sicurezza cittadina: il coinvolgimento di quelli che Zorzo definisce “osservatori per la sicurezza”.

A partire dal rientro di settembre, secondo quanto annuncia il sindaco, l’amministrazione incontrerà i cittadini che hanno manifestato interesse a far parte di questa rete più estesa del controllo di vicinato. Gli osservatori che si renderanno disponibili, qualora fosse attuata l’iniziativa, non sarebbero limitati alla zona di residenza, ma avranno il compito di monitorare anche altri spazi pubblici come piazze e piazzali, operando su base rotazionale.

«L’obiettivo – spiega Zorzo – è creare una sinergia tra la cittadinanza, le forze dell’ordine e le istituzioni locali, con il fine di mantenere il territorio sotto il controllo della comunità, evitando che vengano ceduti spazi ai malintenzionati».