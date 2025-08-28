Alla Itelyum Arena il primo test per la Openjobmetis Varese: biglietti a prezzo ridotto
La nuova Openjobmetis di coach Kastritis scende in campo per la prima volta: biglietti online e merchandising disponibile nel Varese Store
I tifosi della Pallacanestro Varese possono segnare in agenda la prima uscita stagionale della nuova Openjobmetis: mercoledì 3 settembre alle ore 19, alla Itelyum Arena, la squadra guidata da coach Kastritis affronterà la Blu Basket Bergamo in uno scrimmage aperto al pubblico.
L’amichevole rappresenta il primo appuntamento ufficiale per vedere all’opera la versione 2025-2026 della squadra biancorossa, che ha iniziato la preparazione lo scorso 18 agosto. Un’occasione pensata per ritrovare l’atmosfera del palazzetto e ripartire con l’abbraccio del pubblico di casa.
Biglietti a prezzo agevolato per abbonati e Under 18
L’ingresso allo scrimmage sarà possibile con un biglietto dal costo contenuto: 5 euro per abbonati e Under 18 non abbonati, 10 euro per i non abbonati sopra i 18 anni
I posti non saranno numerati e sarà aperto un solo settore al pubblico: la Tribuna Gold Est, con posti liberi. L’accesso all’impianto sarà consentito solo dalle porte 7 e 8.
Dove acquistare i biglietti
I tagliandi sono già acquistabili online. In alternativa, sarà possibile comprarli il giorno della partita direttamente in biglietteria, che aprirà alle ore 16:00 presso la Itelyum Arena.
Uno sguardo anche al nuovo merchandising
Durante la serata, i tifosi potranno visitare anche il Pallacanestro Varese Store, dove saranno disponibili i nuovi articoli ufficiali del club per la stagione 2025-2026.
Un appuntamento che vuole essere, nelle parole del club, «la prima occasione per stringersi attorno alla squadra, sostenerla fin dall’inizio e ritrovare l’entusiasmo che da sempre contraddistingue il pubblico varesino».
