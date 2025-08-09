Varese News

All’aeroporto di Orio al Serio rafforzata la sicurezza dopo gli episodi di aprile e luglio

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia nuove misure di vigilanza e pattugliamento. Gli interventi si inseriscono nel Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, con audit periodici di ENAC

Malpensa, partito alle 6.15 il primo volo trasferito da Orio al Serio

Maggiore vigilanza e nuovi protocolli di sicurezza all’aeroporto di Bergamo–Orio al Serio. Lo annuncia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota ufficiale, facendo riferimento alle interrogazioni parlamentari sui sistemi di controllo degli accessi allo scalo, dopo i due gravi episodi avvenuti nel giro di poche settimane:  il 21 aprile, quando un giovane straniero dopo aver “bucato” il controlli fu trovato infilato nel vano carrello di un areo in sosta, e soprattutto dopo il tragico fatto dell’8 luglio, quando un uomo morì risucchiato dal motore di un aereo.

Rafforzati i controlli tra arrivi e area bagagli

Il Comitato di Sicurezza Aeroportuale ha confermato il potenziamento del presidio tra il varco arrivi e l’area ritiro bagagli, insieme a nuove procedure di pattugliamento e miglioramenti infrastrutturali.
Le azioni si inseriscono nel Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, che prevede una particolare attenzione alla sicurezza dei passeggeri, degli operatori e delle strutture.

ENAC e Forze dell’Ordine in coordinamento

La gestione della sicurezza dello scalo è affidata a ENAC, in linea con le normative nazionali ed europee, attraverso audit periodici e una stretta collaborazione con le forze dell’ordine.
Il Ministero precisa che sono allo studio ulteriori misure per aumentare la protezione degli accessi e migliorare la capacità di risposta a intrusioni non autorizzate, incluse quelle di natura ostile o terroristica.

Sicurezza, priorità nazionale

«La sicurezza dei passeggeri, degli operatori e delle infrastrutture aeroportuali è una priorità nazionale assoluta» sottolinea la nota del ministero, ribadendo l’impegno del Governo a garantire standard elevati e un miglioramento continuo di procedure e tecnologie.

 

 

Pubblicato il 09 Agosto 2025
