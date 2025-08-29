Altra ondata di maltempo sul Varesotto: piante cadute e strade allagate

Tra la notte e la prima mattinata di venerdì 29 agosto sul Varesotto si è abbattuta un’altra ondata di maltempo piuttosto forte. Una situazione che ha causato la caduta di diverse piante e l’allagamento di alcune sedi stradali come – per esempio – nella zona tra la Schiranna e Capolago, sulla SP1 in territorio di Varese.

Tra gli alberi caduti se ne registra uno anche nel tratto tra Cassinetta di Biandronno e Cazzago Brabbia: la chioma della pianta occupa metà della carreggiata e costringe quindi gli automobilisti ad alternarsi nella corsia rimasta libera.

In Lombardia 520 interventi dei vigili del fuoco, 260 in Piemonte

L’albero caduto tra Cassinetta di Biandronno e Cazzago Brabbia

Il maltempo di giovedì notte e venerdì mattina ha interessato tutto il Centro Nord Italia, e i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 1.300 operazioni di soccorso tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. Di queste, ben 520 si sono concentrate solo in Lombardia, in particolare nelle province di Monza Brianza, Pavia e Varese. 260, invece, sono stati gli interventi in Piemonte, concentrati soprattutto nelle zone di Novara, Alessandria e Verbania Cusio Ossola.