Anna Bandera di Castellanza è campionessa del mondo: oro storico per l’Italia del minigolf
Con un oro nella gara a coppie e un bronzo individuale, la castellanzese è la protagonista assoluta dei Mondiali di minigolf disputati in Germania
Un trionfo storico porta il nome di Anna Bandera, atleta di Castellanza, che ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Assoluti di minigolf a Neheim-Hüsten, in Germania. Insieme a Paolo Porta, la campionessa italiana ha vinto la gara a coppie miste, regalando all’Italia un successo mai raggiunto prima nella storia della disciplina.
Oro nella gara mista con Paolo Porta
La coppia Bandera-Porta ha dominato i difficili percorsi tedeschi con una prestazione impeccabile, segnata da tecnica, concentrazione e perfetta sintonia. Il risultato è una medaglia d’oro che rappresenta il punto più alto mai toccato dal minigolf azzurro in ambito internazionale.
«Abbiamo lavorato duramente per questo obiettivo, e vincere qui, contro i migliori al mondo, è una soddisfazione incredibile» – ha dichiarato Bandera, già campionessa italiana, campionessa mondiale nel 2019 e attuale numero 2 del ranking mondiale. Al suo fianco, Paolo Porta, campione italiano in carica e numero 7 al mondo, ha condiviso il successo: «È un’emozione immensa, frutto di mesi di preparazione e fiducia reciproca» – ha commentato il campione europeo 2012.
Bronzo individuale per Bandera nel matchplay
La spedizione trionfale di Anna Bandera non si è fermata all’oro di coppia. La minigolfista varesina ha conquistato anche la medaglia di bronzo nella gara individuale matchplay, diventando una delle protagoniste assolute della manifestazione.
Grandi risultati anche per le squadre
Ottime anche le prestazioni del resto della delegazione italiana. Martina Saletta e Paolo Porta hanno sfiorato il podio nel matchplay, chiudendo entrambi al quarto posto. La squadra maschile ha centrato un quinto posto storico, superando nazionali di lunga tradizione come Austria, Finlandia e Danimarca, mentre quella femminile ha concluso a un soffio dal podio, quarta a un solo colpo dalla medaglia.
La soddisfazione della FIGeST
Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio: «Siamo estremamente fieri dei nostri atleti e di quanto hanno dimostrato in Germania. L’oro nella gara a coppie miste e il bronzo individuale sono la conferma della validità del nostro progetto tecnico e della crescita costante del movimento».
Parole confermate da Guido Mattaini, responsabile FIGeST per il minigolf: «Abbiamo visto una squadra coesa e determinata. I piazzamenti di Martina e Paolo, uniti alla grande prestazione del team, dimostrano che siamo sulla strada giusta. La nostra ambizione è continuare a crescere, investire nei giovani talenti e portare l’Italia del minigolf sempre più in alto».
