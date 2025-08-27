Annullata la chiusura del tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende sull’A26 di questa sera
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 agosto
In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 agosto. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 agosto, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 verso Milano e rientrare in A26 a Sesto Calende Vergiate.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”, scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
