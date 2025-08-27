Varese News

Annullata la chiusura del tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende sull’A26 di questa sera

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 agosto

Autostrada a26 animali selvatici

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 agosto. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 agosto, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 verso Milano e rientrare in A26 a Sesto Calende Vergiate.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”, scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Pubblicato il 27 Agosto 2025
