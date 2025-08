Antico Mercato Bosino, il fascino dell’antiquariato torna a Varese

Il cuore di Varese torna a trasformarsi in un museo a cielo aperto con l’edizione di agosto dell’Antico Mercato Bosino, appuntamento dedicato all’antiquariato e al collezionismo che anima la città ogni seconda domenica del mese.

Domenica 10 agosto, dalle 8 alle 18.30, corso Matteotti, via Marconi e piazza Carducci accoglieranno le bancarelle di espositori provenienti da tutto il territorio, pronte a offrire curiosità, pezzi unici e occasioni per appassionati e semplici visitatori.

Il mercato, nato come rassegna annuale con undici appuntamenti, da sei anni propone anche l’edizione agostana, pensata per arricchire l’estate varesina e offrire un’ulteriore opportunità di svago per cittadini e turisti in vacanza sul territorio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Varese e curata da Met3 Eventi.

Le vie del centro si riempiono così di mobili d’epoca, libri rari, oggettistica vintage e articoli da collezione: un itinerario tra memoria e ricerca che si inserisce nel contesto architettonico e culturale della città giardino. L’evento rappresenta non solo un’occasione per chi ama il collezionismo, ma anche un modo per vivere il centro storico e le sue attività commerciali in una giornata dal sapore estivo.