Aperigame a Materia: il venerdì di agosto è dedicato al gioco condiviso

Venerdì 8 agosto, a partire dalle 19:00, Materia Spazio Libero diventa il palco di una serata di gioco collettivo con Aperigame. Un appuntamento dedicato a chi ama sfidare se stesso e divertirsi in compagnia. Il gioco stimola la creatività e la collaborazione tra i partecipanti, per un momento di intrattenimento in cui tutti sono protagonisti.

La serata si sviluppa in una serie di prove che metteranno alla prova l’intuizione, la conoscenza generale e la capacità di lavorare in squadra.

Come partecipare

Per partecipare all’Aperigame è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.