Aperisong: tutti i giovedì di agosto il quiz musicale che fa ballare Materia

Materia Spazio Libero non si ferma nemmeno ad agosto e ogni giovedì accoglie tutti gli appassionati di musica con un evento speciale: Aperisong. Dalle 19:00, ci si sfida in un quiz musicale che mette alla prova memoria, riflessi e orecchio fino all’ultima nota.

Aperisong è un gioco che unisce allegria e competizione. Ogni squadra dovrà indovinare il titolo della canzone da brevi frammenti musicali. Durante la serata, si susseguono diversi round: canzoni italiane, straniere e colonne sonore. In ogni round, i punti si accumulano in base alla velocità con cui viene indovinato il brano, e alla precisione con cui vengono risposte le domande bonus su artista, album e anno di uscita.

La gara non finisce qui. La seconda parte del gioco prevede delle domande musicali secche per mettere alla prova le conoscenze generali, con un punteggio extra per ogni risposta corretta. E per chi arriva a pari punti con le altre squadre, un emozionante spareggio a colpi di indizi musicali deciderà il vincitore finale.

Come partecipare

Per partecipare all’Aperisong è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.