Apertura estiva della Serra Tropicale di Comerio: visita il giardino esotico sabato 9 agosto

La serra gestita dall’Associazione Utopia Tropicale offre un’esperienza immersiva per appassionati e curiosi, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria online

Un pomeriggio tra piante rare e scenari esotici attende i visitatori della Serra Tropicale di Comerio. L’apertura estiva è fissata per sabato 9 agosto 2025 alle ore 18.00 nella suggestiva cornice della Terrazza Belvedere di via Stazione 8. L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite.

Un viaggio tra le specie tropicali nel cuore del Varesotto

La serra, gestita dall’Associazione Utopia Tropicale, è un luogo unico in provincia di Varese dove ammirare piante provenienti da climi equatoriali e subtropicali. L’apertura estiva rappresenta un’occasione per scoprire l’ambiente verdeggiante della struttura, curata con attenzione da appassionati e volontari.

L’appuntamento del 9 agosto

La visita si svolge in orario serale, offrendo la possibilità di osservare la serra illuminata dalla luce del tramonto e godere della vista panoramica dalla Terrazza Belvedere. L’evento è pensato per un pubblico di tutte le età, dagli appassionati di botanica alle famiglie in cerca di un’esperienza immersiva nella natura.

Prenotazione obbligatoria

L’accesso è libero ma limitato: per partecipare è obbligatorio registrarsi tramite la piattaforma Eventbrite al link dedicato:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-apertura-estiva-della-serra-tropicale-di-comerio-1544215934429

Informazioni utili

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo mail eventi@utopiatropicale.it o al numero +39 340 7751511.