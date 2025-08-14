Assunzioni in ospedale, Asst Sette Laghi: nei primi sette mesi dell’anno i concorsi espletati sono stati 39

Continua l’impegno di ASST Sette Laghi per reclutare personale. Nei primi sette mesi del 2025, i concorsi espletati sono stati 39, senza contare gli avvisi, e molte altre procedure sono in corso. In particolare, tra settembre e ottobre si svolgeranno le prove per i concorsi a tempo indeterminato per infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, dermatologi, otorinolaringoiatri e internisti, solo per citarne alcuni.

Proprio oggi, 14 agosto, la Direzione ha firmato la delibera di assunzione di 6 ortopedici, che si aggiungono ad una specialista assunta nelle scorse settimane, che andranno a rinforzare le Ortopedie aziendali, a partire da quella varesina. Sono inoltre stati assunti 4 medici per la Ginecologia, pronti ad entrare a far parte dell’équipe del prof. Fabio Ghezzi, dividendosi tra le varie sedi aziendali, compresi i consultori, in un’ottica di integrazione delle attività territoriali e degli spoke con la sede hub del Del Ponte.

Due di questi hanno maturato una preziosa esperienza in centri di grande prestigio negli Stati Uniti, la Mayo Clinic di Rochester e il Methodist Hospital di Houston, con cui la Ginecologia di ASST Sette Laghi collabora nell’ambito della ricerca oncologica.