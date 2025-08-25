Astuti (Pd): «La Regione sostenga i Comuni nell’accoglienza dei minori non accompagnati»

Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti chiede alla Regione Lombardia di intervenire a fianco dei Comuni per affrontare l’emergenza legata all’accoglienza dei minori non accompagnati.

Secondo Astuti, i tagli ai fondi nazionali mettono in seria difficoltà gli enti locali, chiamati a gestire un fenomeno complesso e costoso senza il necessario supporto economico.

«Servono risorse, non slogan sull’autonomia»

«L’ennesimo taglio del governo agli enti locali – denuncia Astuti –. Il centrodestra parla di autonomia, ma poi lascia soli i Comuni nell’affrontare un tema tanto delicato come quello dell’accoglienza dei minori non accompagnati, quanto impattante sui bilanci comunali».

Il consigliere ricorda che all’inizio della legislatura il gruppo Pd ha presentato una proposta di legge per istituire un fondo regionale a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per i minori collocati in comunità. Tuttavia, la proposta è rimasta ferma: «La maggioranza non ha ancora voluto neppure discuterla in commissione – sottolinea Astuti –. Il centrodestra non può girarsi dall’altra parte e ignorare un tema tanto importante».

L’allarme dei Comuni lombardi

La presa di posizione di Astuti arriva dopo l’allarme lanciato in questi giorni da numerosi Comuni lombardi. Una circolare del Ministero dell’Interno, datata 28 maggio, ha confermato che le richieste di fondi da parte dei Comuni superano di gran lunga le disponibilità effettive.

Il rischio, ormai concreto, è che una volta esauriti i fondi statali, tutte le spese restino a carico dei bilanci comunali. Una prospettiva che preoccupa, considerando che molti enti locali già oggi faticano a chiudere i conti.