ATS Insubria chiusa a Ferragosto, garantite le urgenze sanitarie
Durante la settimana di Ferragosto, subiranno una sospensione anche gli sportelli dedicati alle informazioni relative alle sanzioni per i ticket sanitari non pagati
Gli uffici dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria resteranno chiusi nella giornata di venerdì 15 agosto 2025, in occasione del Ferragosto. Come ogni anno, saranno comunque garantite le urgenze di ordine sanitario e le prestazioni normalmente attive nei giorni festivi.
Inoltre, durante la settimana di Ferragosto, subiranno una sospensione anche gli sportelli dedicati alle informazioni relative alle sanzioni per i ticket sanitari non pagati: Martedì 12 agosto chiusura dello sportello a Varese; Mercoledì 13 agosto chiusura dello sportello a Como.
Per chi ricevesse una notifica di sanzione in questo periodo, l’ATS invita a consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale, dove sono disponibili tutte le indicazioni operative su come procedere: Agevolazioni ticket sanitari non pagati.
