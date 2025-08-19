Atterraggio, visite e allenamento: primo giorno varesino per Tazé Moore

Atterraggio, visite mediche e poi via, sotto le “grinfie” di Silvio Barnaba (foto in alto) prima di passare a quelle di Ioannis Kastritis e del suo staff. Staff che ha programmato l’allenamento alle 16 per consentigli una sgambata. Tazé Moore, guardia di 1,96 nativa di Memphis ha affrontato quest’oggi – martedì 19 agosto – l’iter già anticipato ieri da alcuni suoi nuovi compagni di squadra della Openjobmetis.

Moore ha ritardato di un giorno lo sbarco in Italia per motivi burocratici legati al visto, ma ha regolarmente attraversato l’Atlantico per unirsi al gruppo biancorosso e iniziare la prima esperienza italiana della sua carriera (e praticamente prima europea). Moore infatti ha giocato praticamente sempre negli States (salvo brevissimo cameo a Gottinga) togliendosi anche la soddisfazione di mettere piede in campo (6 partite) e fare canestro (24 punti totali) in NBA con Portland.

Il suo arrivo porta a otto i giocatori della prima squadra a disposizione di Kastritis che, quindi, potrà utilizzare Moore fin dalla prima amichevole non ufficiale (il cosiddetto scrimmage) a porte chiuse per tutti, prevista per venerdì 29 agosto al Campus contro gli svizzeri del Sam Massagno. Il giocatore del Tennessee sarà quindi per il momento la guardia titolare (rotazione a tre con Moody e Librizzi) in attesa che dal mercato esca il nome dell’ultimo straniero.

Come scritto ieri, mancavano certezze sul nome di Jalen Harris che a quanto pare non arriverà – non è chiaro se per scelta sua o della società – e quindi la “X” nella casella continua a essere tale. Non che sia necessario avere subito in campo l’ultimo tassello – al giorno d’oggi, in questo periodo, i giocatori generalmente arrivano piuttosto pronti dal punto di vista fisico e su questo gli americani sono solitamente attenti – anche se ovviamente sarebbe più utile lavorare al completo.

Kastritis però non è Caja (che voleva il roster chiuso con largo anticipo) e non sembra particolarmente preoccupato anche perché ci sono altri profili al vaglio in questi giorni. La lega canadese è sempre tra quelle “attenzionate” vista la presenza di alcuni scorer come Javonte Smart o l’australiano Mitch Creek che comandano la classifica cannonieri.

Intanto venerdì ci sarà il primo “contatto visivo” tra i tifosi e i giocatori con una parte di allenamento che sarà disputata a porte aperte. La squadra inizierà a lavorare sul Campo 2 del Campus e poi, dalle 11,30, si sposterà sul Campo 1 (il primo che si incontra, entrando dall’ingresso principale) che ha tribune più capienti e permette di accogliere alcune centinaia di spettatori. Sabato poi la salita collettiva al Sacro Monte aperta a tutti con partenza alle 16 dalla Prima Cappella: una passeggiata buona anche per aumentare il “fiato” dei giocatori.