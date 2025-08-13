Auguri Wladimiro, 102 anni di uomo con grande fede nerazzurra

Quello scatto, realizzato appena la scorsa settimana, racconta molto più di mille parole: Wladimiro Adami è un uomo che legge, si aggiorna, sottolinea e cataloga, mantenendo la mente vivace e lo spirito curioso. Oggi questo arzillo signore, “sempre sul pezzo”, taglia un traguardo speciale.

Interista dal 1932, memoria storica dei colori del cielo e della notte, ha visto passare decenni di calcio e di vita con la stessa passione di allora.

Figli, nuore, generi, nipoti e amici si sono stretti intorno a lui per festeggiare un compleanno che non è solo un numero, ma un patrimonio di ricordi, valori e sorrisi condivisi. Un esempio di vitalità e lucidità che ispira chiunque lo conosca.

«Auguri, papà! Oggi la tua storia, come una bella cronaca di sport e di vita, merita la prima pagina».