Auguri Wladimiro, 102 anni di uomo con grande fede nerazzurra
Una dedica speciale per un traguardo importante: amici e parenti festeggiano in signor Adami
Quello scatto, realizzato appena la scorsa settimana, racconta molto più di mille parole: Wladimiro Adami è un uomo che legge, si aggiorna, sottolinea e cataloga, mantenendo la mente vivace e lo spirito curioso. Oggi questo arzillo signore, “sempre sul pezzo”, taglia un traguardo speciale.
Interista dal 1932, memoria storica dei colori del cielo e della notte, ha visto passare decenni di calcio e di vita con la stessa passione di allora.
Figli, nuore, generi, nipoti e amici si sono stretti intorno a lui per festeggiare un compleanno che non è solo un numero, ma un patrimonio di ricordi, valori e sorrisi condivisi. Un esempio di vitalità e lucidità che ispira chiunque lo conosca.
«Auguri, papà! Oggi la tua storia, come una bella cronaca di sport e di vita, merita la prima pagina».
