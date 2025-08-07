Auto in fiamme sulla 336, chiusa la carreggiata all’altezza di Somma Lombardo
Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile
A causa di un veicolo in fiamme, Anas comunica di aver chiuso è temporaneamente la carreggiata in direzione Busto Arsizio, sulla statale 336 “Dell’Aeroporto della Malpensa”, al km 12,800, a Somma Lombardo, in provincia di Varese. L’auto ha preso fuoco questa mattina, giovedì 7 agosto, poco prima delle 10.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
