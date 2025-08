Autostrade, chiude per due notti l’uscita di Sesto Calende-Vergiate

Sulla cosiddetta “D08”, la Diramazione Gallarate-Gattico (il tratto di autostrada che unisce la A8 alla A26 collegando così Lombardia e Piemonte) sono in previsione lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza che causeranno la chiusura del casello di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita, per due notti consecutive.

La stazione autostradale resterà chiusa dalle 22 di giovedì 7 alle 5 del mattino di venerdì 8 agosto e dalle 23 di venerdì 8 alle 6 del mattino di sabato 9 agosto.

In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare la stazione di Besnate o di Castelletto Ticino, situate rispettivamente al km 4+000 e al km 17+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.