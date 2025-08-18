Azzate in lutto per la scomparsa di Luigi Albini, storico commerciante del paese

Azzate piange l’improvvisa scomparsa Luigi Albini, 77 anni. Volto noto in paese, per aver gestito a lungo la pasticceria che porta ancora il suo nome, è scomparso questa mattina, lunedì 18 agosto, a causa di un arresto cardiaco.

Nel 1972 aveva avviato insieme alla madre la gestione del bar nel centro del paese. Nel 1989 il locale era stato trasformato in bar pasticceria per poi essere ceduto nel 1998. Il locale ha sempre mantenuto lo stesso nome.

Pochi mesi fa, l’Amministrazione di Azzate aveva conferito a Luigi Albini la benemerenza civica “Boeu da ‘Za”, riconoscimento ritirato dal figlio Bruno dell’Hosteria da Bruno, presidente dei commercianti, come omaggio alla storica attività di famiglia.

«L’Amministrazione comunale di Azzate – si legge in una nota dal municipio – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Albini, storico commerciante del nostro paese e recentemente insignito della benemerenza civica Boeu da ‘Za. Alla famiglia Albini giungano le più sentite condoglianze a nome dell’intera comunità azzatese, che oggi perde una figura conosciuta e stimata».

Il funerale sarà celebrato domani, martedì 19 agosto, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Azzate.

Il corpo sarà poi cremato.