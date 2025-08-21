Beppe Bergomi ospite d’onore alla festa “Divertiamoci insieme” a Gornate Olona

Dal 5 al 7 settembre 2025 Gornate Olona si trasforma in un punto di incontro per famiglie, giovani e appassionati di sport grazie a “Divertiamoci insieme – Una vita speciale”, la manifestazione promossa dall’associazione RTS APS. Il Parco Comunale ospiterà una tre giorni di attività inclusive, spettacoli e momenti di confronto pensati per unire la comunità. L’evento clou è in programma venerdì 5 settembre alle 21: protagonista sarà Beppe Bergomi, ospite d’onore della serata inaugurale.

Beppe Bergomi apre la festa

Venerdì 5 settembre alle ore 21 il Parco Comunale di Gornate Olona accoglie l’ex campione del mondo e noto opinionista sportivo Beppe Bergomi. La sua presenza segna il momento centrale della rassegna: una serata di parole, valori sportivi e testimonianze, pensata per lanciare un messaggio positivo a tutto il territorio. In caso di maltempo l’incontro si terrà nella palestra comunale.

Un weekend di condivisione e inclusione

“Divertiamoci insieme” è un’iniziativa dell’associazione RTS – Una vita speciale, realtà impegnata sul fronte dell’inclusione sociale e del supporto a persone con disabilità. L’evento vuole creare spazi di aggregazione accessibili a tutti, dove il gioco, lo sport e la cultura si incontrano per valorizzare la diversità come risorsa.

Il programma completo della manifestazione sarà diffuso nei prossimi giorni, ma già si preannunciano laboratori, attività per bambini, musica e momenti di festa aperti a tutta la cittadinanza.