Biandronno “paese in movimento”: lavori sul lungolago, nuovi spazi pubblici e marciapiedi

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di riqualificazione della sponda del Lago di Varese nel territorio di Biandronno, dove già si cominciano a vedere i primi risultati, apprezzati sia dai residenti sia dai visitatori. L’intervento, reso possibile grazie a un finanziamento specifico di Regione Lombardia, punta a valorizzare uno dei tratti più belli e frequentati del bacino lacustre.

L’amministrazione segue da vicino il cantiere che dovrebbe concludersi nell’area del trampolino in occasione della festa zonale degli alpini.

Il trampolino non si tocca

In merito ad alcune voci circolate in paese, l’amministrazione comunale smentisce ogni ipotesi di intervento sul trampolino: non sarà oggetto di modifiche e resterà al suo posto. La sponda, invece, sarà interessata da ulteriori lavori fino alla fine di settembre, seguiti dalla realizzazione di una terrazza panoramica.

In arrivo strade asfaltate e nuovi impianti LED

Sempre da settembre, partiranno i lavori di asfaltatura nelle vie che necessitano di manutenzione. In parallelo, è prevista la sostituzione completa dell’attuale illuminazione pubblica con impianti a LED, più efficienti, sostenibili e a basso consumo.

Sicurezza pedonale e mobilità dolce

È prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede tra la chiesa di Biandronno e il cimitero, per rendere più sicuro il transito pedonale. Inoltre, si sta valutando un percorso alternativo ciclopedonale tra il municipio e il cimitero, passando dalla fontana Ciusitt verso il campo sportivo, con l’obiettivo di evitare l’attraversamento pedonale di via Mazzini, considerata poco sicura.

Biblioteca, parco e nuovi spazi per la comunità

Tra i progetti in corso c’è anche la realizzazione di una nuova biblioteca comunale con aula studio, pensata come spazio tranquillo e funzionale per studenti e cittadini.

In arrivo anche la riqualificazione del parco pubblico di Cassinetta, che diventerà uno spazio sicuro e accogliente per bambini e ragazzi, dove trascorrere il tempo libero in compagnia.

Un paese in movimento

«I prossimi mesi e i prossimi quattro anni ci vedranno impegnati in numerosi progetti – afferma il sindaco Massimo Porotti –. Le idee per migliorare il nostro paese non mancano, e l’impegno della squadra è concreto».