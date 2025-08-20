Boarezzo si accende con il 3° Karaoke Party dell’Associazione Amici di Boarezzo

Musica dal vivo, panini gustosi e un microfono aperto a tutti: torna il Karaoke Party di Boarezzo, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento è per sabato 23 agosto dalle ore 18 presso la sede dell’Associazione Amici di Boarezzo in Piazza Salvadori 1. Una serata dedicata alla leggerezza e al divertimento, pensata per coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

Una festa per cantare insieme

L’evento, organizzato dall’Associazione Amici di Boarezzo, è ormai diventato un piccolo classico dell’estate nel borgo. Il format resta quello vincente delle scorse edizioni: un palco aperto per chiunque voglia esibirsi, in un clima amichevole e senza competizione. Che si tratti di classici italiani, grandi successi internazionali o hit contemporanee, l’importante è avere voglia di mettersi in gioco.

Stand gastronomico e accoglienza calorosa

Accanto alla musica, non mancheranno le proposte culinarie dello stand gastronomico, attivo per tutta la durata della festa. Tra le specialità in menu: panini con salamella, panini con porchetta e patatine fritte, per accompagnare la serata con gusto e semplicità.

Un evento per tutti, anche in caso di pioggia

Il Karaoke Party si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie agli spazi coperti messi a disposizione dall’Associazione. Un’occasione preziosa per trascorrere una serata diversa, immersi nell’atmosfera autentica e accogliente di Boarezzo.