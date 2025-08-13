Bodio Lomnago in festa a settembre per la patronale di Santa Maria Nascente

Due giorni di eventi tra musica, sport, cena, spettacoli e tradizione. L’amministrazione siamo finalmente riusciti a ricreare questo momento di festa, per restituire ai cittadini e a chi vorrà partecipare

Bodio Lomnago celebra la Festa Patronale di Santa Maria Nascente con due giornate ricche di appuntamenti per tutte le età. Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025, il paese si anima con musica dal vivo, partite di calcio, spettacoli, cena su prenotazione e un disco party sotto le stelle. Un’occasione per vivere la comunità e la tradizione in un’atmosfera di festa. «Dopo anni di assenza, grazie all’impegno condiviso tra Amministrazione e associazioni locali, siamo finalmente riusciti a ricreare questo momento di festa, per restituire ai cittadini e a chi vorrà partecipare il calore di una comunità che, pur avendo in parte dimenticato le proprie radici, desidera oggi riscoprirle e viverle insieme», commentano dall’amministrazione comunale.

Un weekend di festa a Bodio Lomnago

L’appuntamento più atteso dell’estate a Bodio Lomnago è la Festa Patronale di Santa Maria Nascente, organizzata dal gruppo Pro Bodio Lomnago con la collaborazione di associazioni e realtà locali. Il programma si apre sabato 6 settembre alle ore 18.00 con la tradizionale processione per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Filarmonica di Biandronno.

A seguire, spazio allo sport con un triangolare di calcio tra Magari Domani, Bodio Academy e ASD Paolo VI Galliate, in campo alle 19.00.

Cena, show e musica sotto le stelle

Alle ore 20.00 sarà servita la cena organizzata da Pro Bodio Lomnago: per partecipare è necessario prenotare ai numeri 345 2285972 o 392 4964392. La serata prosegue con lo spettacolo di twirling del Gruppo Folcloristico Montano Lucino, accompagnato dalla performance delle majorettes Incanto dei Canestri alle 21.30.

Gran finale con il disco-party sotto le stelle, a partire dalle ore 22.00, a cura di Radio Village Network.

Domenica tra fede e musica

Domenica 7 settembre, la festa prosegue con un momento dedicato alla spiritualità: alle ore 10.00 si celebra la Santa Messa, animata dalla Corale Santa Cecilia di Bodio Lomnago, con la partecipazione dei cori di Cazzago e Inarzo

Programma

Sabato 6 settembre

Ore 18.00 – Processione per il paese con la Banda Filarmonica Biandronno

Ore 19.00 – Torneo di calcio: Magari Domani , Bodio Academy , ASD Paolo VI Galliate

Ore 20.00 – Cena (su prenotazione)

Ore 21.30 – Twirling show con il Gruppo Folcloristico Montano Lucino e Incanto dei Canestri

Ore 22.00 – Disco-party sotto le stelle con Radio Village Network

Domenica 7 settembre

Ore 10.00 – Santa Messa con la Corale Santa Cecilia di Bodio Lomnago, Cazzago e Inarzo

Per informazioni e prenotazioni: 345 2285972 – 392 4964392

Un fine settimana per ritrovarsi, festeggiare le radici e vivere il paese con musica, sport e convivialità.