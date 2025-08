Bogno, un concorso fotografico per raccontare i tuoi “luoghi del cuore”

Bogno apre le porte alla creatività con un’iniziativa che parla di emozioni e memoria. Tra i vicoli della storica frazione di Besozzo, la Fondazione A.A. Quaglia lancia il concorso fotografico “I luoghi del cuore”, con il patrocinio del Comune di Besozzo e la collaborazione del gruppo Foto Crugnola.

“Hai un posto speciale che ti fa battere il cuore? Raccontalo con una foto!” è l’invito rivolto a tutti, giovani e adulti, per partecipare a questa iniziativa culturale che vuole riscoprire gli angoli più significativi e i ricordi legati al territorio. Il concorso prevede due categorie, una dedicata ai ragazzi fino ai 15 anni e una agli adulti dai 16 anni in su.

Ogni partecipante potrà inviare fino a tre fotografie, in bianco e nero o a colori, in formato JPG o PNG ad alta risoluzione. Le immagini dovranno rappresentare un luogo significativo e personale, accompagnate da una breve descrizione (massimo 300 caratteri).

La scadenza per l’invio delle foto è fissata al 10 settembre 2025, mentre la premiazione si terrà il 19 ottobre 2025. Le migliori immagini saranno esposte in una mostra pubblica allestita

proprio a Bogno, presso la fondazione.

Per partecipare, basta inviare le foto via mail a: concorso.f.quaglia@gmail.com

Per maggiori informazioni: concorso.f.quaglia@gmail.com

Oppure segui la Fondazione A.A. Quaglia sui social.

Per consultare il regolamento e compilare il modulo di iscrizione a questo link