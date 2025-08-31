Brucia un garage con auto d’epoca a Casale Litta. Danni e densa colonna di fumo
Le fiamme hanno distrutto la struttura che conteneva anche alcune vetture d'epoca. Vigili del Fuoco in azione
Un incendio ha distrutto questa mattina, domenica, un garage a Casale Litta producendo un’alta e densa colonna di fumo visibile anche dai paesi intorno.
L’intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto alle 12,25 in via Salvador Allende per l’incendio di un box adibito a deposito attrezzi e veicoli d’epoca. In posto un’autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un’autobotte
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.