Brucia un garage con auto d’epoca a Casale Litta. Danni e densa colonna di fumo

Le fiamme hanno distrutto la struttura che conteneva anche alcune vetture d'epoca. Vigili del Fuoco in azione

Generico 25 Aug 2025

Un incendio ha distrutto questa mattina, domenica, un garage a Casale Litta producendo un’alta e densa colonna di fumo visibile anche dai paesi intorno.

L’intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto alle 12,25 in via Salvador Allende per l’incendio di un box adibito a deposito attrezzi e veicoli d’epoca. In posto un’autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un’autobotte

Pubblicato il 31 Agosto 2025
