Busto Arsizio, al via i lavori in via Borroni e all’ex parcheggio Carceri: chiusura al traffico dal 1° settembre

Partiranno lunedì 1° settembre i lavori previsti nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” che interesseranno alcune aree di Busto Arsizio, tra cui vicolo Landriani e via Borroni, compreso il parcheggio ex Carceri.

Interventi per verde urbano e riqualificazione

L’intervento prevede due azioni distinte:

la realizzazione di un’area a verde in vicolo Landriani;

la riqualificazione della pavimentazione dell’area parcheggio di via Borroni e dei percorsi limitrofi.

I lavori inizieranno con il rifacimento dei marciapiedi e, a partire da lunedì 8 settembre (salvo maltempo), si entrerà nella fase di riqualificazione della pavimentazione.

Via Borroni chiusa per 40 giorni

Per permettere lo svolgimento dei lavori, sarà necessario chiudere completamente al traffico via Borroni, in entrambi i sensi di marcia, per una durata di circa 40 giorni. La viabilità alternativa sarà indicata in loco tramite segnaletica.

L’obiettivo del progetto è migliorare la resilienza urbana agli effetti del cambiamento climatico, riqualificando spazi esistenti e aumentando le superfici permeabili e a verde.