Busto Arsizio, al via i lavori in via Borroni e all’ex parcheggio Carceri: chiusura al traffico dal 1° settembre
Dal 1° settembre al via i lavori in via Borroni e all’ex parcheggio Carceri per un progetto ambientale che durerà circa 40 giorni
Partiranno lunedì 1° settembre i lavori previsti nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” che interesseranno alcune aree di Busto Arsizio, tra cui vicolo Landriani e via Borroni, compreso il parcheggio ex Carceri.
Interventi per verde urbano e riqualificazione
L’intervento prevede due azioni distinte:
la realizzazione di un’area a verde in vicolo Landriani;
la riqualificazione della pavimentazione dell’area parcheggio di via Borroni e dei percorsi limitrofi.
I lavori inizieranno con il rifacimento dei marciapiedi e, a partire da lunedì 8 settembre (salvo maltempo), si entrerà nella fase di riqualificazione della pavimentazione.
Via Borroni chiusa per 40 giorni
Per permettere lo svolgimento dei lavori, sarà necessario chiudere completamente al traffico via Borroni, in entrambi i sensi di marcia, per una durata di circa 40 giorni. La viabilità alternativa sarà indicata in loco tramite segnaletica.
L’obiettivo del progetto è migliorare la resilienza urbana agli effetti del cambiamento climatico, riqualificando spazi esistenti e aumentando le superfici permeabili e a verde.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.