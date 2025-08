Campus Odontoiatrico aperto anche ad agosto: cure dentali garantite per tutto il mese

Un’emergenza? Una visita programmata? O quel piccolo intervento sempre rimandato per mancanza di tempo e che ora, in piena estate, può finalmente essere portato a termine? Qualunque sia la necessità a livello dentale, a Varese c’è una soluzione pronta e attiva per l’intero mese di agosto.

Campus Odontoiatrico, realtà di eccellenza in città e sul territorio nel campo delle cure dentarie, ha scelto infatti di restare accanto ai pazienti anche nel mese di agosto. Quello tradizionalmente contraddistinto da ferie, chiusure, riduzioni di orario e difficoltà di reperire professionisti in molti ambiti lavorativi.

Una decisione chiara e improntata alla vicinanza con le persone, come è nelle corde del centro che dal 2017 si trova all’interno del Centro Campus di via Pirandello 31 e che negli anni si è ingrandito sino a diventare la struttura odierna. A disposizione dei pazienti ci sono infatti ben nove sale operative distribuite su circa 500 metri quadrati grazie a un consistente ampliamento effettuato lo scorso anno.

Grazie a questi spazi, all’esperienza e alla professionalità del personale, alle attrezzature all’avanguardia a disposizione, Campus Odontoiatrico è in grado di risolvere ogni genere di problematica e qualsiasi urgenza dentale. Questa volta anche nelle settimane centrali del mese di agosto: il centro resterà quindi aperto dalle 9 alle 15 anche nei periodi tra lunedì 11 e mercoledì 13 e tra lunedì 18 e venerdì 22; nella prima e nell’ultima settimana del mese l’apertura sarà con orario ordinario. L’unico giorno feriale di chiusura sarà quindi giovedì 14 agosto.

Per contattare Campus Odontoiatrico si può telefonare al numero 0332 236323 oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@campusodontoiatrico.it. Ne vale la pena.

CAMPUS ODONTOIATRICO

Via Pirandello 31, Varese

Tel. 0332 236691 | 0332 236323

Sito internet | Facebook | Instagram |