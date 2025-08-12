Cade a Comologno mentre taglia il fieno: grave un 64enne
L'infortunio nel Locarnese: l'uomo ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo il pendio terminando la caduta sulla strada sottostante. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa
Grave incidente questa mattina poco prima delle 10.30 in zona Vocaglia, dove un 64enne cittadino svizzero, residente nella regione, è rimasto vittima di un infortunio mentre stava lavorando in un prato in pendenza.
Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, l’uomo stava tagliando il fieno quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo il pendio, terminando la caduta sulla strada sottostante. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale.
In base a una prima valutazione medica, il 64enne ha riportato ferite di una certa gravità. La Polizia ha avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.