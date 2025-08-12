Varese News

Canton Ticino

Cade a Comologno mentre taglia il fieno: grave un 64enne

L'infortunio nel Locarnese: l'uomo ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo il pendio terminando la caduta sulla strada sottostante. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa

polizia cantonale

Grave incidente questa mattina poco prima delle 10.30 in zona Vocaglia, dove un 64enne cittadino svizzero, residente nella regione, è rimasto vittima di un infortunio mentre stava lavorando in un prato in pendenza.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, l’uomo stava tagliando il fieno quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo il pendio, terminando la caduta sulla strada sottostante. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 64enne ha riportato ferite di una certa gravità. La Polizia ha avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.