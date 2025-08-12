Cade a Comologno mentre taglia il fieno: grave un 64enne

Grave incidente questa mattina poco prima delle 10.30 in zona Vocaglia, dove un 64enne cittadino svizzero, residente nella regione, è rimasto vittima di un infortunio mentre stava lavorando in un prato in pendenza.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia cantonale, l’uomo stava tagliando il fieno quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo il pendio, terminando la caduta sulla strada sottostante. Nell’impatto ha battuto violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 64enne ha riportato ferite di una certa gravità. La Polizia ha avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.