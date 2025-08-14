Cade da tre metri mentre taglia la siepe, grave 59enne di Porto Valtravaglia

Il volo da un muretto mentre taglia la siepe, la caduta da tre metri e le condizioni che si aggravano di minuto in minuto a causa della perforazione di un polmone: è successo giovedì mattina intorno alle 8 in via Monte Sole a Porto Valtravaglia dove un uomo di 59 anni è finito in ospedale in codice rosso.

L’uomo stava lavorando dalle prime informazioni al taglio di alcuni arbusti nella sua abitazione in una zona ricca di case vacanze soprattutto in questa stagione popolata da turisti tedeschi. È da qui che è partita la chiamata di soccorso al 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Padana Emergenza oltre ad un elicottero sanitario partito dall’ospedale Sant’Anna di Como atterrato in una cava nelle vicinanze in totale sicurezza.

Poi il personale medico sì è mosso a piedi per raggiungere il punto d’intervento e prestare le prime cure al ferito, che presentava un quadro clinico dovuto al trauma piuttosto complesso: nella caduta si sarebbe provocato un pneumotorace, ossia una lesione polmonare piuttosto grave. Intubato sul posto posto per difficoltà respiratoria e per favorire le operazioni legate al drenaggio toracico, l’uomo è stato caricato a bordo dell’elisoccorso: dopo un volo di pochi minuti è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.