Caidate in Festa 2025: una settimana di spiritualità, sapori e spettacoli per tutta la comunità

Una settimana di festa, spiritualità e condivisione animerà Caìdate da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, in occasione della tradizionale Festa Patronale per la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, che la parrocchia di San Giovanni Evangelista celebra fin dal 1853. L’iniziativa, organizzata dalla Comunità Pastorale San Benedetto Albizzate e Sumirago, offrirà un programma ricco di appuntamenti religiosi, conviviali e culturali per ogni fascia d’età.

Il programma religioso

La settimana si apre lunedì 25 agosto alle 20.00 con la Santa Messa presso la Chiesetta di San Genesio. Seguiranno momenti di preghiera comunitaria come il Rosario con musica mariana a cura di Genny Guidolin ed Elisa Carù (martedì 26, ore 20.30), e la benedizione della statua della Madonna Miracolosa alla cascina Ronco (mercoledì 27). Culmine spirituale domenica 31 agosto, con la Messa solenne celebrata da Don Piero Visconti per il suo 50° anniversario di ordinazione, seguita dalla tradizionale processione mariana nel pomeriggio.

Stand gastronomici e specialità da prenotare

Da giovedì 28 agosto si aprono anche le serate culinarie e ricreative. Ogni sera sarà possibile gustare piatti tipici come gnocco fritto, furmagiadina, panini e ricette della tradizione locale. Venerdì è la serata dedicata al pesce, mentre sabato e domenica saranno disponibili menù speciali, tra cui quello “dell’indeciso” e del “golosino”, solo su prenotazione.

Le prenotazioni per i piatti speciali sono attive via WhatsApp al numero 333 3014505, chiamando dopo le ore 18.00 a partire dal 20 agosto.

Intrattenimento per tutti

Non mancano momenti di svago e animazione. Venerdì 29 agosto si esibirà il cantante Ricky Marini, mentre sabato sera spazio alla danza con l’ASD Family Dance e il karaoke con Nino. Domenica 31 sarà una giornata piena: spettacoli per bambini, giocoleria con la Compagnia Sogni della Fenice, e una tripla proposta serale con I Cantalà, un Visual Led Show e un suggestivo Fire Show.

Inoltre, sabato sera e domenica sarà possibile provare l’adrenalina del bungee jumping, aperto a grandi e piccini.

Un’occasione di comunità

La manifestazione si chiuderà lunedì 1° settembre con una Santa Messa in memoria della dedicazione della chiesa e, a seguire, la chiusura della Pesca di Beneficenza. Caìdate in Festa rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, attraverso momenti di fede, convivialità e divertimento condiviso.