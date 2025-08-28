Camminata e meditazione per sostenere la ricerca: l’iniziativa a Cairate con le Pink Ambassador

Venerdì 12 settembre, al Laghetto Paù di Cairate, è in programma un appuntamento all’insegna del benessere e della solidarietà. A partire dalle 18.15, le Pink Ambassador della Fondazione Veronesi guideranno una coinvolgente camminata metabolica aperta a tutti, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica.

Un evento tra movimento e meditazione

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Cairate, propone un’esperienza completa: una sessione di camminata metabolica condotta da Samuela, trainer certificata, e un momento finale di meditazione guidata da Lorella. L’attività sarà svolta con cuffie e F-band, da prenotare in anticipo.

Il ricavato alla Fondazione Veronesi

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Veronesi, da anni impegnata nella ricerca e nella prevenzione in ambito oncologico. La partecipazione è possibile con una donazione di 15 euro.

Come partecipare

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Daniela al numero 339 7888774. Si consiglia di prenotare con anticipo per assicurarsi le cuffie e la fascia necessarie alla partecipazione.