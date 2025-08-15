Canottaggio: gli Europei Assoluti 2026 assegnati a Varese, in arrivo anche i Mondiali Master 2027

“Gli Europei Assoluti 2026 sono stati assegnati da World Rowing a Varese, con un finanziamento di 950.000 euro destinato dal Governo a favore della FIC”. La notizia, ora ufficiale, è stata confermata dal presidente della Federazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano, che a Ferragosto ha scritto una lettera alle società affiliate, sottolineando il momento straordinario vissuto dal movimento remiero azzurro.

“Nel cuore dell’estate, grandi emozioni per il canottaggio italiano”

«Nel cuore dell’estate, stiamo vivendo grandi emozioni nel segno dei colori azzurri e del canottaggio italiano», scrive Tizzano, elencando i numerosi successi e appuntamenti che stanno scandendo l’estate 2025: «Dagli Europei ai Mondiali Under 19, passando per gli Europei Assoluti e la Coppa del Mondo di Varese, i Mondiali Under 23, le Universiadi e la Coupe de la Jeunesse. Tutto questo, insieme ai primi appuntamenti nazionali di questo quadriennio: dai Campionati Italiani a una indimenticabile edizione del Festival dei Giovani».

Il presidente federale ha poi ricordato l’impegno del Consiglio e il lavoro strategico per lo sviluppo della disciplina:

«La FIC, orgogliosa delle proprie atlete e dei propri atleti, è già proiettata verso un autunno denso di impegni, come i Mondiali Assoluti flat e le rassegne internazionali di Beach Sprint. Desidero condividere con voi la strada sin qui percorsa, alla luce delle azioni del Consiglio Federale finalizzate alla realizzazione del nostro programma di sviluppo e diffusione del canottaggio».

Alla Schiranna nell’agosto 2026

La sede dell’evento sarà naturalmente il campo della Schiranna, già teatro di grandi rassegne internazionali. Le date ufficiali dell’Europeo sono per i primi giorni di agosto 2026. L’assegnazione degli Europei rappresenta una conferma del valore organizzativo espresso da Canottieri Varese, Comune e Provincia, già protagonisti nel portare sul lago eventi di portata mondiale.

Nel 2027 anche i Mondiali Master

Oltre agli Europei, World Rowing ha assegnato a Varese anche i Mondiali Master del 2027, un’altra tappa fondamentale per celebrare i 100 anni della Canottieri Varese. Un doppio riconoscimento che conferma la solidità e l’affidabilità dell’organizzazione varesina.

Nel 2023 e 2024 il campo della Schiranna ha ospitato Mondiali Under 19 e Under 23 e, nel 2022, la World Master Regatta. Un curriculum sempre più ricco, che rende Varese un riferimento europeo e internazionale per il canottaggio.

Il commento del sindaco di Varese Davide Galimberti

“Siamo molto contenti dell’ulteriore assegnazione a Varese di questo importante evento, segno del lavoro organizzativo di questi anni e la straordinaria sinergia tra tutti gli enti. Per la promozione territoriale ed il sistema economico questi eventi sono fondamentali. Varese sempre più territorio di sport e turismo”, così il Sindaco di Varese e Presidente del comitato degli eventi internazionali di Canottaggio Davide Galimberti.