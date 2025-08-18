Cartelli storti e strisce scomparse: il consigliere di Sumirago Romano punta il dito sulla manutenzione

Cartelli stradali piegati, divelti, coperti dalla vegetazione o semplicemente mancanti. A Sumirago la situazione della segnaletica verticale è tutt’altro che rassicurante, e anche quella orizzontale – strisce pedonali e linee di carreggiata – appare in condizioni precarie: sbiadita o del tutto assente in buona parte del territorio comunale.

Galleria fotografica Cartelli stradali da sistemare a Sumirago 4 di 5

Il sopralluogo sul territorio

A segnalare il problema è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Romano, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo lungo le vie del paese per verificare lo stato della cartellonistica. Il quadro emerso non è positivo: i segnali stradali si presentano spesso danneggiati, posizionati in maniera incoerente rispetto alla segnaletica orizzontale e, in alcuni casi, non più leggibili.

«Abbiamo fatto un tour sul territorio comunale per verificare la situazione delle condizioni della segnaletica – ha spiegato Stefano Romano –. Ci siamo ripromessi in Conferenza Capigruppo di portare la massima attenzione su questo aspetto, chiedendo fondi per quella che dovrebbe rientrare tra le manutenzioni ordinarie attuate dall’Amministrazione comunale. Migliorare la sicurezza stradale passa anche attraverso una segnaletica adeguata, al fine di prevenire situazioni di pericolo».

Non solo sicurezza, ma anche decoro

Il tema riguarda anche il decoro urbano. Cartelli storti o arrugginiti trasmettono l’immagine di un paese trascurato, dove la manutenzione ordinaria è carente. Per questo, secondo Romano, non basta un intervento straordinario: serve un monitoraggio periodico da parte degli uffici tecnici o degli organi preposti.

«Alla fase di manutenzione straordinaria andrà aggiunto un controllo periodico della cartellonistica, per preservare l’incolumità di pedoni e automobilisti in un Comune ancora oggi povero di infrastrutture adeguate – ha concluso Romano».