Cartelli storti e strisce scomparse: il consigliere di Sumirago Romano punta il dito sulla manutenzione
La denuncia di Stefano Romano: «La manutenzione della segnaletica deve tornare al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale»
Cartelli stradali piegati, divelti, coperti dalla vegetazione o semplicemente mancanti. A Sumirago la situazione della segnaletica verticale è tutt’altro che rassicurante, e anche quella orizzontale – strisce pedonali e linee di carreggiata – appare in condizioni precarie: sbiadita o del tutto assente in buona parte del territorio comunale.
Il sopralluogo sul territorio
A segnalare il problema è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Romano, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo lungo le vie del paese per verificare lo stato della cartellonistica. Il quadro emerso non è positivo: i segnali stradali si presentano spesso danneggiati, posizionati in maniera incoerente rispetto alla segnaletica orizzontale e, in alcuni casi, non più leggibili.
«Abbiamo fatto un tour sul territorio comunale per verificare la situazione delle condizioni della segnaletica – ha spiegato Stefano Romano –. Ci siamo ripromessi in Conferenza Capigruppo di portare la massima attenzione su questo aspetto, chiedendo fondi per quella che dovrebbe rientrare tra le manutenzioni ordinarie attuate dall’Amministrazione comunale. Migliorare la sicurezza stradale passa anche attraverso una segnaletica adeguata, al fine di prevenire situazioni di pericolo».
Non solo sicurezza, ma anche decoro
Il tema riguarda anche il decoro urbano. Cartelli storti o arrugginiti trasmettono l’immagine di un paese trascurato, dove la manutenzione ordinaria è carente. Per questo, secondo Romano, non basta un intervento straordinario: serve un monitoraggio periodico da parte degli uffici tecnici o degli organi preposti.
«Alla fase di manutenzione straordinaria andrà aggiunto un controllo periodico della cartellonistica, per preservare l’incolumità di pedoni e automobilisti in un Comune ancora oggi povero di infrastrutture adeguate – ha concluso Romano».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.