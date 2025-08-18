Varese News

Gallarate/Malpensa

Cartelli storti e strisce scomparse: il consigliere di Sumirago Romano punta il dito sulla manutenzione

La denuncia di Stefano Romano: «La manutenzione della segnaletica deve tornare al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale»

Cartelli storti a sumirago

Cartelli stradali piegati, divelti, coperti dalla vegetazione o semplicemente mancanti. A Sumirago la situazione della segnaletica verticale è tutt’altro che rassicurante, e anche quella orizzontale – strisce pedonali e linee di carreggiata – appare in condizioni precarie: sbiadita o del tutto assente in buona parte del territorio comunale.

Galleria fotografica

Cartelli stradali da sistemare a Sumirago 4 di 5
Cartelli storti a sumirago
Cartelli storti a sumirago
Cartelli storti a sumirago
Cartelli storti a sumirago

Il sopralluogo sul territorio

A segnalare il problema è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Romano, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo lungo le vie del paese per verificare lo stato della cartellonistica. Il quadro emerso non è positivo: i segnali stradali si presentano spesso danneggiati, posizionati in maniera incoerente rispetto alla segnaletica orizzontale e, in alcuni casi, non più leggibili.

«Abbiamo fatto un tour sul territorio comunale per verificare la situazione delle condizioni della segnaletica – ha spiegato Stefano Romano –. Ci siamo ripromessi in Conferenza Capigruppo di portare la massima attenzione su questo aspetto, chiedendo fondi per quella che dovrebbe rientrare tra le manutenzioni ordinarie attuate dall’Amministrazione comunale. Migliorare la sicurezza stradale passa anche attraverso una segnaletica adeguata, al fine di prevenire situazioni di pericolo».

Non solo sicurezza, ma anche decoro

Il tema riguarda anche il decoro urbano. Cartelli storti o arrugginiti trasmettono l’immagine di un paese trascurato, dove la manutenzione ordinaria è carente. Per questo, secondo Romano, non basta un intervento straordinario: serve un monitoraggio periodico da parte degli uffici tecnici o degli organi preposti.

«Alla fase di manutenzione straordinaria andrà aggiunto un controllo periodico della cartellonistica, per preservare l’incolumità di pedoni e automobilisti in un Comune ancora oggi povero di infrastrutture adeguate – ha concluso Romano».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Agosto 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Cartelli stradali da sistemare a Sumirago 4 di 5
Cartelli storti a sumirago
Cartelli storti a sumirago
Cartelli storti a sumirago
Cartelli storti a sumirago

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.