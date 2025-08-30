Casbeno in festa: una settimana di sport, incontri e comunità

Le bandiere biancorosse tornano a sventolare sul campanile: a Casbeno sta per iniziare una settimana di festa che coinvolgerà l’intero quartiere, tra sport, musica, riflessione e buon cibo. Dal 2 al 7 settembre 2025 il rione varesino apre le porte alla sua tradizionale kermesse, “Casbeno c’è!”, che promette sei giorni di allegria e condivisione.

Si parte con il calcio e il Mini-RistOratorio

Martedì 2 settembre, come da tradizione, sarà il calcio a dare il via alla festa con il torneo sul campo sintetico dell’oratorio. Otto le squadre in campo, tra cui Comune di Varese, La Cupola, O.S.V.I., Fratelli Tutti, i genitori della scuola Carducci, gli Amici di Casbeno, Calicantus e, per la prima volta, i ragazzi di Ballafon.

Ad accompagnare le serate del torneo ci sarà il Mini-RistOratorio, aperto dalle 19.00 con salamelle, patatine e birra.

Giovedì la testimonianza su Carlo Acutis

Giovedì 4 settembre alle 21.00 la festa entra nel vivo della spiritualità con una serata nella chiesa parrocchiale dedicata a Carlo Acutis. Camilla Marzetti e Riccardo Monteverdi guideranno la testimonianza che inaugurerà anche la mostra parlante dedicata a Carlo e a Pier Giorgio Frassati, figure centrali della fede contemporanea che saranno proclamate santi a Roma proprio domenica 7 settembre.

Giochi e divertimento in oratorio

Venerdì 5 settembre il quartiere si sfida al quiz «Il Cervellone», alle 21.00 in oratorio. Una serata di gioco e intelligenza, preceduta come sempre dall’apertura del Mini-RistOratorio.

Sabato la grande festa nel quartiere

Sabato 6 settembre Casbeno si trasforma in un palcoscenico diffuso. Nel pomeriggio gonfiabili per bambini, la passeggiata “A spasso con Franca” e, a seguire, spettacoli e laboratori: truccabimbi, improvvisazione letteraria, tornitura del legno, performance artistiche di All You Can Art, musica e balli popolari con Silvia Laudisio.

Il cibo sarà grande protagonista: Pulled Pork, crêpes, la cucina della Vinothèque e il banco gastronomico del RistOratorio, accompagnato dalla musica dal vivo di Geppo. La serata culminerà con il concerto della band “Bambini Viziati” sul sagrato della chiesa.

Domenica: messe, anniversari e finali del torneo

Domenica 7 settembre la festa si raccoglie attorno alla parrocchia. La giornata inizia alle 9.30 con la Messa per le coppie che festeggiano anniversari di matrimonio, celebrata dal prevosto Mons. Gabriele Gioia, che presiederà anche la solenne funzione delle 11.15.

Nel pomeriggio spazio ai tornei di scacchi e burraco, ai giochi per bambini e alle finali del torneo di calcio. La cena al RistOratorio e la serata di karaoke e balli di gruppo con Geppo & Cinzia chiuderanno la settimana di festa, salutando l’estate con un sorriso.