Castiglione Olona si trasforma in un borgo di fiabe con “Di storia… in storia”

Torna a grande richiesta “Di storia… in storia”, la rassegna che domenica 31 agosto animerà Castiglione Olona ( con un pomeriggio dedicato al mondo delle fiabe. L’iniziativa, giunta alla sua diciottesima edizione e organizzata dall’Associazione castiglionese Arte Diem, è ormai un appuntamento fisso per le famiglie del Varesotto, dell’Altomilanese e del Ticinese.

Il borgo rinascimentale si trasformerà in un teatro diffuso, dove bambini e genitori saranno guidati da veri e propri “pifferai magici” attraverso un percorso itinerante che condurrà di cortile in cortile, alla scoperta di nuove storie e narratori pronti ad incantare il pubblico. L’atmosfera suggestiva del centro storico renderà ancora più speciale l’esperienza, capace di unire il fascino dei luoghi alla magia del racconto orale. Il punto di ritrovo è fissato dalle ore 16.00 in Piazza Garibaldi, cuore pulsante del paese, con inizio del percorso alle 16.30. Al termine, come da tradizione, non mancherà la merenda offerta dal panificio L’Angolo del Pane, un momento conviviale che chiuderà la giornata in dolcezza. “Di storia… in storia” è realizzato in collaborazione con Progetto Zattera e con il patrocinio della Città di Castiglione Olona.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione: un’occasione aperta a tutti per riscoprire il piacere del racconto e vivere la magia delle fiabe in uno dei borghi più affascinanti del territorio.