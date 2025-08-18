Varese News

Cavalli, musica e buona cucina. Ad Angera la festa dei Baranzit

Appuntamento al parco giochi di via Volturno. La sagra è in programma dal 22 al 25 agosto

22 Agosto 2025 - 25 Agosto 2025

Torna l’appuntamento con la festa del Rione Baranzit, in programma al parco giochi di via Volturno dal 22 al 25 agosto 2025. Quattro giornate di musica, spettacoli, balli e buona cucina animeranno questo angolo angerese, con uno spirito di comunità e divertimento che da sempre contraddistingue l’iniziativa.

Il via è fissato per giovedì 22 agosto, con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.00 e, alle 21.15, la serata musicale con il DJ set di Made in Provincia.

Il programma prosegue venerdì 23 agosto: dalle 19.00 sarà possibile cenare allo stand gastronomico, alle 20.30 appuntamento con il corso di ballo di gruppo e, a seguire, dalle 21.15 serata danzante insieme a Diego Zamboni.

La giornata di sabato 24 agosto si apre alle 12.00 con lo stand gastronomico. Nel pomeriggio, alle 15.00, spazio ai più piccoli con il “Giro Pony”. La serata propone alle 20.00 lo spettacolo equestre, alle 20.45 il corso di ballo di gruppo e, dalle 21.15, la serata danzante con la Beppe Aliano Band, ospiti Daniele e Lia Tarantino.

Gran finale domenica 25 agosto: alle 12.00 apertura dello stand gastronomico con la possibilità di gustare la paella (su prenotazione). Alle 15.00 torna il “Giro Pony” per i bambini, mentre dalle 19.00 riaprono gli stand per la cena. Alle 19.30 spazio allo spettacolo equestre, seguito alle 20.30 dal corso di ballo di gruppo con Luciana. La festa si chiude alle 21.15 con la serata danzante di Monica & Tony.

Durante il fine settimana sarà presente anche il mercatino dell’artigianato, che arricchirà ulteriormente la manifestazione.

18 Agosto 2025
Redazione VareseNews
