Gattina abbandonata in discarica: salvata in extremis dai volontari di Dimensione Animale a Cavona

Una gattina di appena 15 giorni è stata trovata dentro un cassonetto degli ingombranti in discarica a Cavona. A dare l’allarme è stata una persona che ha contattato l’associazione Dimensione Animale Luino – ODV, che si è subito attivata per il salvataggio del piccolo animale.

Il salvataggio

La cucciola, gettata tra i rifiuti, è stata recuperata in tempo e affidata alle cure dei volontari. «Ce la metteremo tutta per salvarla», spiegano dall’associazione, che da anni si occupa di recupero e assistenza agli animali in difficoltà.

L’appello dell’associazione

I volontari condannano con forza il gesto e ricordano l’importanza di chiedere aiuto prima di abbandonare un animale: «Perché non chiamare la Polizia Locale o le associazioni prima di compiere gesti simili, condannando queste anime innocenti a morte certa?»

Aiuti e sostegno

Le cure richiedono risorse importanti e Dimensione Animale rinnova l’invito a sostenere le proprie attività con donazioni o contributi: «Le spese sono tante, ma finché potremo cercheremo sempre di fare il massimo. Il vostro aiuto è per noi il dono più prezioso».